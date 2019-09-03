Роналду стал лучшим португальским футболистом года. Этот титул стал для него десятым

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим португальским футболистом года, сообщил Eagleseye Footy в Twitter.

Этот титул 34-летний футболист завоевал в 10-й раз в карьере. В финале голосования он обошел полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.

В сезоне-2018/19 Роналду выиграл чемпионат Италии вместе с «Ювентусом» и Лигу наций в составе сборной Португалии.