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Роналду стал лучшим португальским футболистом года. Этот титул стал для него десятым

10:51
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим португальским футболистом года, сообщил Eagleseye Footy в Twitter.

Этот титул 34-летний футболист завоевал в 10-й раз в карьере. В финале голосования он обошел полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.

В сезоне-2018/19 Роналду выиграл чемпионат Италии вместе с «Ювентусом» и Лигу наций в составе сборной Португалии.

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