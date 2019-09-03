Роналду стал лучшим португальским футболистом года. Этот титул стал для него десятым
10:51
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим португальским футболистом года, сообщил Eagleseye Footy в Twitter.
Этот титул 34-летний футболист завоевал в 10-й раз в карьере. В финале голосования он обошел полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.
В сезоне-2018/19 Роналду выиграл чемпионат Италии вместе с «Ювентусом» и Лигу наций в составе сборной Португалии.
Cristiano Ronaldo Wins Record 10th Portuguese Player Of The Year Award As Juventus Star Beats Joao Felix And Bernardo Silva To Top Gong https://t.co/Uj1WuWjlCL pic.twitter.com/lg4zO9UzBU— Eagleseye Footy (@EaglesEye360) September 3, 2019
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