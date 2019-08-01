10:34 | Футбол — "Пас из-за границы"

Роналду с большой скидкой продал свой дом напарнику по сборной Пепе

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Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду продал свой особняк в Португалии партнеру по национальной команде Пепе, сообщает The Sun.

Отмечается, что ранее Роналду приобрел этот дом почти за 3,5 миллиона евро семь лет назад, однако Пепе приобрел его с большой скидкой - за 2,3 миллиона евро. Площадь особняка с посадочной площадкой для вертолета - около 800 кв. м.

 

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