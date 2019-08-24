Роналду, Месси и Икарди — самые популярные футболисты по запросам на крупном порносайте
11:18
Популярный порнографический портал Pornhub опубликовал статистику запросов на сайте по футболистам. Чаще всего пользователи ищут Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Мауро Икарди. В десятку популярных запросов вошел один игрок, уже завершивший карьеру, — Дэвид Бекхэм.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду
2. Лионель Месси
3. Мауро Икарди
6. Пауло Дибала
7. Эден Азар
10. Дэвид Бекхэм