Популярный порнографический портал Pornhub опубликовал статистику запросов на сайте по футболистам. Чаще всего пользователи ищут Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Мауро Икарди. В десятку популярных запросов вошел один игрок, уже завершивший карьеру, — Дэвид Бекхэм.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду

2. Лионель Месси

3. Мауро Икарди

4. Алексис Санчес

5. Кильян Мбаппе

6. Пауло Дибала

7. Эден Азар

8. Рахим Стерлинг

9. Карим Бензема

10. Дэвид Бекхэм