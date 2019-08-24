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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Роналду, Месси и Икарди — самые популярные футболисты по запросам на крупном порносайте

11:18

Популярный порнографический портал Pornhub опубликовал статистику запросов на сайте по футболистам. Чаще всего пользователи ищут Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Мауро Икарди. В десятку популярных запросов вошел один игрок, уже завершивший карьеру, — Дэвид Бекхэм.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду

2. Лионель Месси

3. Мауро Икарди

4. Алексис Санчес

5. Кильян Мбаппе

6. Пауло Дибала

7. Эден Азар

8. Рахим Стерлинг

9. Карим Бензема

10. Дэвид Бекхэм

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