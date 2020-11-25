ФИФА опубликовала список претендентов на награду лучшему футболисту по итогам 2020 года.

В список вошли: Тиагу Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Садио Мане, Мохамед Салах, Виргил ван Дейк (все — «Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Кильян Мбаппе, Неймар (оба — «ПСЖ»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»).

? #TheBest: Nominees Announced ?



? Find out who's in the running for the #FIFAFootballAwards — and start voting for your favourites ?? — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

Церемония награждения состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Голосование на сайте ФИФА стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря. 11 декабря ФИФА объявит список из трех финалистов.

В 2019 году награду выиграл форвард «Барселоны» Лионель Месси.