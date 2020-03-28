Роналду купил 5 аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает оказывать помощь больницам Португалии в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщает A Bola, футболист приобрел 5 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее Роналду и его агент Жорже Мендеш пожертвовали более миллиона евро на помощь в борьбе с коронавирусом.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 590 тысяч человек. Умерших — 26 947, выздоровевших — 132 447. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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