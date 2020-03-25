Роналду и его агент помогли португальским больницам деньгами и медикаментами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его агент Хорхе Мендес помогли нескольким португальским больницам деньгами и медикаментами, сообщает AS.

Их помощь заключалась в организации работы 33 коек интенсивной терапии, оборудованных для ухода за наиболее тяжело заболевшими коронавирусом, а также приобретении респираторов, масок для лица, мониторов и медикаментов.

Отмечается, что Роналду остается на карантине с детьми на острове Мадейра, куда он отправился после того, как его мать несколько недель назад перенесла инсульт.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.

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