Двукратный чемпион мира и обладатель «Золотого мяча"-1997 и 2002 Роналдо отметил важность борьбы с расизмом в футболе. Бразильский нападающий принимал участие в кампании ФИФА «All together» по борьбе с расизмом.

— Я рад быть частью кампании, — цитирует AS Роналдо. — Борьба с расизмом — это не борьба за чернокожих, это борьба за всех. Никто не рождается расистом. Мы должны бороться с людьми, которые участ быть расистом. Это общая борьба. У нас громкий голос, и нам нужно его использовать. Я рад участвовать в кампании против расизма. Мы должны продолжать борьбу каждый день.