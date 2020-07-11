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Роналдо: «Борьба с расизмом — это не борьба за чернокожих, это борьба за всех»

11 июля 2020, 14:19
Роналдо. Фото Reuters
Роналдо. Фото Reuters
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Двукратный чемпион мира и обладатель «Золотого мяча"-1997 и 2002 Роналдо отметил важность борьбы с расизмом в футболе. Бразильский нападающий принимал участие в кампании ФИФА «All together» по борьбе с расизмом.

— Я рад быть частью кампании, — цитирует AS Роналдо. — Борьба с расизмом — это не борьба за чернокожих, это борьба за всех. Никто не рождается расистом. Мы должны бороться с людьми, которые участ быть расистом. Это общая борьба. У нас громкий голос, и нам нужно его использовать. Я рад участвовать в кампании против расизма. Мы должны продолжать борьбу каждый день.

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