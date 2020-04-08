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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Роналдинью вышел из тюрьмы и находится под домашним арестом в отеле

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Роналдинью. Фото EFE
Роналдинью. Фото EFE
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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдинью вышел из тюрьмы Парагвая, сообщает AS. Обладатель «Золотого мяча"-2005 и чемпион мира-2002 был переведен под домашний арест в отель Асунсьона.

Роналдинью провел в тюрьме месяц и 22 марта встретил в ней 40-летие.

Роналдинью и его брат Роберту де Ассис были арестованы в Парагвае за подделку документов для въезда в страну.

Роналдинью лишился бразильского паспорта из-за того, что в 2018 году не выплатил штраф за незаконное производство сахара и строительство причала. В Парагвай он попытался попасть по поддельному паспорту по приглашению благотворительной организации.

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