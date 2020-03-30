Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Роналдинью в парагвайской тюрьме играет в футволей

30 марта 2020, 23:22
Роналдинью арестован за использование поддельных документов. Фото AFP
Роналдинью арестован за использование поддельных документов. Фото AFP
Теги:

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью продолжает работать с мячом, находясь в парагвайской тюрьме. Чемпион мира-2002, обладатель «Золотого мяча"-2005 вместе с другими заключенными играет в футволей — смесь волейбола и пляжного футбола.

Роналдинью и его брат Роберту де Ассис были арестованы в Парагвае за подделку документов для въезда в страну.

Роналдинью лишился бразильского паспорта из-за того, что в 2018 году не выплатил штраф за незаконное производство сахара и строительство причала. В Парагвай он попытался попасть по поддельному паспорту по приглашению благотворительной организации.

22 марта бразилец встретил в тюрьме 40-летие.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир