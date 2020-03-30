Роналдинью в парагвайской тюрьме играет в футволей

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью продолжает работать с мячом, находясь в парагвайской тюрьме. Чемпион мира-2002, обладатель «Золотого мяча"-2005 вместе с другими заключенными играет в футволей — смесь волейбола и пляжного футбола.

?? La pelota no se detiene para @10Ronaldinho.



El crack ?? brasile?o pasa sus horas en prisi?n, en medio de la pandemia del #Coronavirus??, jugando al #PikiVolley (F?tbol tenis o Fut Volley).



Pase lo que pase, la pelota siempre al 10.#Ronaldinho #R10 #Covid19 pic.twitter.com/gjuuzaIWyM — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 29, 2020

Роналдинью и его брат Роберту де Ассис были арестованы в Парагвае за подделку документов для въезда в страну.

Роналдинью лишился бразильского паспорта из-за того, что в 2018 году не выплатил штраф за незаконное производство сахара и строительство причала. В Парагвай он попытался попасть по поддельному паспорту по приглашению благотворительной организации.

22 марта бразилец встретил в тюрьме 40-летие.