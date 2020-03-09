Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Роналдинью не теряет хорошего расположения духа даже в тюрьме

11:09
Теги:

Суд парагвайского города Асунсьон вынес решение о продлении срока ареста экс-футболиста сборной Бразилии Роналдинью и его брата. Оба обвиняются в пребывании в стране по поддельным документам. Срок ареста может продлиться до шести месяцев.

Парагвайский журналист Эрнан Родригес из телекомпании Unicanal опубликовал в своем Twitter фотографию известного в прошлом футболиста Роналдинью, находящегося в тюрьме. Бразилец запечатлен на фото в хорошем настроении и с традиционной улыбкой на лице.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир