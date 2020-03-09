Роналдинью не теряет хорошего расположения духа даже в тюрьме
11:09
Суд парагвайского города Асунсьон вынес решение о продлении срока ареста экс-футболиста сборной Бразилии Роналдинью и его брата. Оба обвиняются в пребывании в стране по поддельным документам. Срок ареста может продлиться до шести месяцев.
Парагвайский журналист Эрнан Родригес из телекомпании Unicanal опубликовал в своем Twitter фотографию известного в прошлом футболиста Роналдинью, находящегося в тюрьме. Бразилец запечатлен на фото в хорошем настроении и с традиционной улыбкой на лице.
MUY FUERTE | As? se encuentra Ronaldinho Ga?cho en la Agrupaci?n Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa ??? pic.twitter.com/SXEwv1VHIF— Hern?n Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020