Роналдинью не теряет хорошего расположения духа даже в тюрьме

Суд парагвайского города Асунсьон вынес решение о продлении срока ареста экс-футболиста сборной Бразилии Роналдинью и его брата. Оба обвиняются в пребывании в стране по поддельным документам. Срок ареста может продлиться до шести месяцев.

Парагвайский журналист Эрнан Родригес из телекомпании Unicanal опубликовал в своем Twitter фотографию известного в прошлом футболиста Роналдинью, находящегося в тюрьме. Бразилец запечатлен на фото в хорошем настроении и с традиционной улыбкой на лице.