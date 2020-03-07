Роналдинью и его брата оставили под стражей до решения суда

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдинью и его брат, взятые под стражу в Парагвае, продолжат пребывать за решеткой до дальнейшего решения суда.

Они признались в том, что использовали поддельные документы для въезда в страну.

Ранее судья Мирко Валинотти уже отклонил рекомендацию прокуратуры и постановил, что расследование по делу двух братьев будет продолжаться парагвайскими властями.

39-летний бразилец и его родственник провели ночь в камере национальной полицейской службы, которая раньше использовалась в качестве обычной тюрьмы.