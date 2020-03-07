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Роналдинью и его брата оставили под стражей до решения суда

7 марта 2020, 22:53
Роналдинью. Фото AFP
Роналдинью. Фото AFP
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Экс-игрок сборной Бразилии Роналдинью и его брат, взятые под стражу в Парагвае, продолжат пребывать за решеткой до дальнейшего решения суда.

Бывшая звезда мирового футбола Роналдинью (слева) арестован за&nbsp;поддельные документы.Роналдинью арестован. За то, что стал парагвайцем

Они признались в том, что использовали поддельные документы для въезда в страну.

Ранее судья Мирко Валинотти уже отклонил рекомендацию прокуратуры и постановил, что расследование по делу двух братьев будет продолжаться парагвайскими властями.

39-летний бразилец и его родственник провели ночь в камере национальной полицейской службы, которая раньше использовалась в качестве обычной тюрьмы.

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