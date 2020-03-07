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Роналдинью и его брат снова арестованы в Парагвае

05:36
Роналдинью. Фото Reuters
Роналдинью. Фото Reuters
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Экс-игрок сборной Бразилии Роналдинью и его брат были вновь взяты под стражу в Парагвае, сообщает Globoesporte. Ранее они были отпущены, так как признали ошибку, что использовали поддельные документы для въезда в страну.

Однако судья Мирко Валинотти отклонил рекомендацию прокуратуры и постановил, что расследование по делу двух братьев будет продолжаться парагвайскими властями, поэтому 39-летнего бразильца и его родственника поместили под стражу. Они проведут ночь в камере национальной полицейской службы, которая раньше использовалась в качестве обычной тюрьмы.

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