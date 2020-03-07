Роналдинью и его брат снова арестованы в Парагвае
Экс-игрок сборной Бразилии Роналдинью и его брат были вновь взяты под стражу в Парагвае, сообщает Globoesporte. Ранее они были отпущены, так как признали ошибку, что использовали поддельные документы для въезда в страну.
Однако судья Мирко Валинотти отклонил рекомендацию прокуратуры и постановил, что расследование по делу двух братьев будет продолжаться парагвайскими властями, поэтому 39-летнего бразильца и его родственника поместили под стражу. Они проведут ночь в камере национальной полицейской службы, которая раньше использовалась в качестве обычной тюрьмы.
«Ronaldinho n?o ? perito em documentos. Ele pensou que havia recebido documentos (paraguaios) de cortesia, de maneira honor?ria», afirma advogado do ex-jogadorhttps://t.co/1qNTMe2AOX pic.twitter.com/anMVSCwgce— Placar (@placar) March 5, 2020