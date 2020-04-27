Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Роналдинью дал первое интервью после ареста в Парагвае

12:49
Роналдинью. Фото AFP
Роналдинью. Фото AFP
Теги:

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдинью впервые дал интервью после своего ареста в Парагвае. Он рассказал, что приехал в страну на открытие онлайн-казино.

В начале марта 40-летний бразилец и его брат оказались в тюрьме из-за того, что пересекли парагвайскую границу с поддельными документами. Через 32 дня после ареста Роналдинью и его брат были помещены под домашний арест в одной из гостиниц Асунсьона (столица Парагвая).

— Мы были очень удивлены, когда узнали, что наши документы поддельные, — сказал в интервью местному каналу ABC Color Роналдинью. — Мы сразу же дали понять, что готовы оказать сотрудничество правоохранительным органам до выяснения всех обстоятельств. С тех пор и по сегодняшний день мы оказываем содействие и даем объяснения по всем вопросам. Никогда не думал, что попаду в такую ситуацию. Всю жизнь я был нацелен на достижение высокого профессионального уровня и на то, чтобы доставлять людям удовольствие своей игрой в футбол. Теплота, любовь и уважение парагвайского народа чувствовались с самого первого дня, и я благодарен за это. У меня есть вера, я всегда молюсь, чтобы все было хорошо. Надеюсь, скоро все закончится. После того, как освобожусь, первым делом поцелую маму, которая все это время из-за пандемии коронавируса находится дома. Потом переварю последствия произошедшего и буду двигаться дальше с новыми силами.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир