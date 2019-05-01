Главный тренер минского "Динамо" Роман Пилипчук после вылета из Кубка Белорусии отметил, что критика фанатов – это нормально. По сумме двух встреч команда проиграла "Витебску", так как не смогла забить на своем поле (0:0) и пропустила один мяч на выезде (0:1).

– Болельщики после игры многое кричали в ваш адрес. Как отреагировали?

– Это нормально. Они хотят победы. Мы не выиграли. Но ты же не объяснишь им, что мы не пропускаем, но не можем забить. Я сам не могу выйти и забить.

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