Родственники Яшина прибыли на церемонию вручения «Золотого мяча»
21:16
Родственники легендарного советского вратаря Льва Яшина прибыли на церемонию вручения «Золотого мяча», сообщает France Football. Ранее стало известно, что внук обладателя «Золотого мяча"-1963 Василий Фролов, а также вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин примут участие в церемонии вручения приза лучшему вратарю года.
Награда, которая вручается первый раз в истории, носит имя Льва Яшина.
Церемония вручения наград France Football начнется в 22.30 по московскому времени.
Lev Yachine's family has just arrived on the red carpet !#ballondor #yachinetrophy pic.twitter.com/KMhjyhApru— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
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