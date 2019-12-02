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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Родственники Яшина прибыли на церемонию вручения «Золотого мяча»

21:16

Родственники легендарного советского вратаря Льва Яшина прибыли на церемонию вручения «Золотого мяча», сообщает France Football. Ранее стало известно, что внук обладателя «Золотого мяча"-1963 Василий Фролов, а также вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин примут участие в церемонии вручения приза лучшему вратарю года.

Награда, которая вручается первый раз в истории, носит имя Льва Яшина.

Церемония вручения наград France Football начнется в 22.30 по московскому времени.

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