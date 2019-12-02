Родственники Яшина прибыли на церемонию вручения «Золотого мяча»

Родственники легендарного советского вратаря Льва Яшина прибыли на церемонию вручения «Золотого мяча», сообщает France Football. Ранее стало известно, что внук обладателя «Золотого мяча"-1963 Василий Фролов, а также вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин примут участие в церемонии вручения приза лучшему вратарю года.

Награда, которая вручается первый раз в истории, носит имя Льва Яшина.

Церемония вручения наград France Football начнется в 22.30 по московскому времени.