Робби Фаулер возглавил австралийский клуб

"Брисбейн Роар" объявил о назначении на пост главного тренера Робби Фаулера. 44-летняя легенда "Ливерпуля" подписала двухлетний контракт с австралийским клубом.

В этом сезоне "Брисбейн Роар" под руководством Джона Алоизи и Даррена Дэвиса набрал всего 18 очков в 26 турах и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. 25 апреля "рев" сыграет последний матч в регулярном чемпионате и не имеет шансов на попадание в плей-офф.