«Ривер Плейт» закрылся на карантин из-за коронавируса. Матч с «Атлетико Тукуман» отменен

«Ривер Плейт» на официальном сайте объявил, что в связи с предложением всемирной организации здравоохранения и резолюциям национального правительства и города Буэнос-Айрес в отношении пандемии коронавируса, с субботы, 14 марта, клуб на карантине на неопределенное время.

Таким образом, завтрашний матч Кубка СУперлиги против «Атлетико Тукуман» не состоится. То же решение будет применяться к играм молодежных команд.