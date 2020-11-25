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«Ривер Плейт» написал «годы жизни» Марадоны: 1960 — бесконечность

21:55
Диего Марадона. Фото Reuters
Диего Марадона. Фото Reuters

«Ривер Плейт» в официальном Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны. Чемпион мира-1986 скончался в 60 лет 25 ноября от остановки сердца. В качестве футболиста он защищал цвета в том числе принципиальных соперников «Ривер Плейта» — «Бока Хуниорс».

«Прощай, Диего», — написал «Ривер» в Twitter, добавив «годы жизни» игрока: 1960 — бесконечность.

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