«Ривер Плейт» в официальном Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны. Чемпион мира-1986 скончался в 60 лет 25 ноября от остановки сердца. В качестве футболиста он защищал цвета в том числе принципиальных соперников «Ривер Плейта» — «Бока Хуниорс».

«Прощай, Диего», — написал «Ривер» в Twitter, добавив «годы жизни» игрока: 1960 — бесконечность.