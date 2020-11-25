«Ривер Плейт» написал «годы жизни» Марадоны: 1960 — бесконечность
21:55
«Ривер Плейт» в официальном Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны. Чемпион мира-1986 скончался в 60 лет 25 ноября от остановки сердца. В качестве футболиста он защищал цвета в том числе принципиальных соперников «Ривер Плейта» — «Бока Хуниорс».
«Прощай, Диего», — написал «Ривер» в Twitter, добавив «годы жизни» игрока: 1960 — бесконечность.
Hasta siempre, Diego. pic.twitter.com/IDrvng1CSq— River Plate (@RiverPlate) November 25, 2020
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