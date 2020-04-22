«Ривер Плейт» интересуется Луисом Суаресом и Фалькао

«Ривер Плейт» интересуется нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом, сообщает Don Balon.

По информации источника, уругваец может перейти в аргентинскую команду в случае, если каталонский клуб приобретет Лаутаро Мартинеса из «Интера». Сообщается, что, помимо Суареса, «Ривер Плейт» также интересуется Радамелем Фалькао из «Галатасарая». Источник утверждает, что «Ривер Плейт» хочет усилить состав, чтобы побороться с вечным противником, «Бокой Хуниорс» во внутреннем первенстве, а также завоевать Кубок Либертадорес.

На счету 33-летнего Суареса 14 голов и 11 результативных передачи в 23 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

34-летний Фалькао забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Галатасарай» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 4,8 миллиона евро.