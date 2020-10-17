«Рейнджерс» выиграл у «Селтика» второй раз подряд. Такого не было 11 лет
«Рейнджерс» победил «Селтик» в матче чемпионата Шотландии — 2:0. Предыдущее дерби «Старой фирмы» также завершилось победой «Рейнджерс» — 2:1.
«Рейнджеры» выигрывают у «Селтика» два матча подряд впервые с 2009 года. Тогда команда сперва одолела «Селтик» в концовке сезона-2008/09 (1:0), а затем победила в первом круге следующего сезона (2:1).
В 2012 году «Рейнджерс» за долги были переведены в низший дивизион, а в элиту вернулись в 2016-м.
Чемпионат Шотландии
Премьер-лига
11-й тур
«Селтик» — «Рейнджерс» — 0:2 (0:1)
Голы: Голдсон, 9 (0:1). Годсон, 54 (0:2).
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