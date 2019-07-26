"Реал" – "Атлетико": фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В субботу, 27 июля, в США пройдет встреча Международного кубка чемпионов "Реал" – "Атлетико".Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Букмекеры отдают предпочтение "Реалу". Коэффициент на победу "сливочных" у БК "Лига Ставок" – 2,15, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 150 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Атлетико" – 3,20, на ничью – 3,70. Букмекеры полагают, что матч не закончится без забитых голов. "Реал" в своих матчах на турнире забивал трижды и пропустил пять мячей. "Атлетико" в единственной игре так и не открыл счет, но не стоит все же забывать, кто в этой встрече фаворит. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,25, на "Тотал" меньше 2 – 3,70.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

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