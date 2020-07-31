Рангник ушел с поста руководителя отдела спорта и развития футбола в «Ред Булл»
17:51
Ральф Рангник покинул пост менеджера по стратегическому развитию футбольной системы «Ред Булла». Соглашение было расторгнуто по просьбе 62-летнего специалиста, сообщает BIld.
Ранее Рангник был спортивным директором «Зальцбурга» и «Лейпцига», которые входят в систему «Ред Булла». В немецком клубе он также занимал пост главного тренера.
Рангник хотел занять должность и тренера, и генерального менеджера «Милана», но переговоры завершились безрезультатно. Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.
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