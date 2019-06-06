Бывший защитник "Баварии" Рафинья продолжит карьеру во "Фламенго". В Твиттере появилась видеозапись, на которой 33-летний бразилец говорит, что присоединится к клубу. Официальное объявление состоится в ближайшие дни.

Рафинья выступал за "Баварию" с 2011 года. В составе мюнхенцев он 7 раз становился чемпионов Германии, трижды обладателем Кубка Германии, трижды брал Суперкубок страны. Также он по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.