Работник похоронного бюро сожалеет о фотографиях у гроба Марадоны
Работник похоронного бюро, сфотографировавшийся рядом с открытым гробом с Диего Марадоной, попросил прощения. В интернете разразился скандал от снимков Клаудио Фернандеса, на котором он и его сын стоят с поднятым большим пальцем вверх.
В похоронном бюро заявили, что трое мужчин были «внештатными сотрудниками», которые помогали нести гроб. Адвокат футболиста Матяс Морла пообещал принять меры против «мерзавца», ответственного за эти фотографии.
Фернандес в эфире Radio 10 признался, что решение сделать фотографию было спонтанным: «Мой сын, как и все дети, поднял палец, и сделали фото. Я знаю, что многие обиделись на это, они плохо это восприняли. Они говорят, что собираются убить нас, разбить нам головы».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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