Работник похоронного бюро сожалеет о фотографиях у гроба Марадоны

Работник похоронного бюро, сфотографировавшийся рядом с открытым гробом с Диего Марадоной, попросил прощения. В интернете разразился скандал от снимков Клаудио Фернандеса, на котором он и его сын стоят с поднятым большим пальцем вверх.

В похоронном бюро заявили, что трое мужчин были «внештатными сотрудниками», которые помогали нести гроб. Адвокат футболиста Матяс Морла пообещал принять меры против «мерзавца», ответственного за эти фотографии.

Фернандес в эфире Radio 10 признался, что решение сделать фотографию было спонтанным: «Мой сын, как и все дети, поднял палец, и сделали фото. Я знаю, что многие обиделись на это, они плохо это восприняли. Они говорят, что собираются убить нас, разбить нам головы».