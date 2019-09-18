ПСВ и «Рейнджерс» выразили соболезнования в связи со смертью Фернандо Риксена
13:45
Голландский ПСВ и шотландский «Рейнджерс» выразили свои соболезнования в связи со смертью экс-полузащитника Фернандо Риксена. 42-летний голландец шесть лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Сегодня утром его не стало.
Напомним, Риксен с 2006 по 2009 год выступал за «Зенит». В составе «Рейнджерс» он провел 6 лет (с 2000 по 2006).
Rangers is deeply saddened to announce that former player Fernando Ricksen passed away this morning following his battle with motor neurone disease.— Rangers Football Club (@RangersFC) September 18, 2019
Rust zacht, Fernando ? pic.twitter.com/AZEIVaTiO6— PSV (@PSV) September 18, 2019
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