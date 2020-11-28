Против мэра Буэнос-Айреса возбуждено дело за действия полиции в день прощания с Марадоной
Против мэра Буэнос-Айреса Орасио Родригеса Ларреты возбуждено судебное дело. Заявление в суд подал Департамент по правам человека Аргентины, сообщает Clarin.
Ларрету, а также вице-мэра Диего Сантильи обвиняют в использовании чрезмерной силы, которую полиция применяла против людей во время прощания с Диего Марадоной.
Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы, пытавшейся попасть в президентский дворец, где проходило прощание с Марадоной, который скончался 25 ноября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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