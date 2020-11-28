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Против мэра Буэнос-Айреса возбуждено дело за действия полиции в день прощания с Марадоной

08:29
Столкновения людей и полиции в Аргентине. Фото Twitter
Столкновения людей и полиции в Аргентине. Фото Twitter
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Против мэра Буэнос-Айреса Орасио Родригеса Ларреты возбуждено судебное дело. Заявление в суд подал Департамент по правам человека Аргентины, сообщает Clarin.

Ларрету, а также вице-мэра Диего Сантильи обвиняют в использовании чрезмерной силы, которую полиция применяла против людей во время прощания с Диего Марадоной.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы, пытавшейся попасть в президентский дворец, где проходило прощание с Марадоной, который скончался 25 ноября.

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