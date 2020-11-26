Прощание с Марадоной пройдет в президентском дворце

Прощание со знаменитым аргентинским футболистом Диего Марадоной пройдет в «Каса Росада» — президентском дворце, сообщает Tyc Sports. Это официальная резиденция президента Аргентины в Буэнос-Айресе.

Церемония прощания начнется завтра утром по местному времени и будет продолжаться 48 часов. Проститься с легендарным игроком смогут все желающие. Ранее стало известно, что в Аргентине объявлен трехдневный траур.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В 1986 году он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.