Прокуратура закроет одно из дел против Блаттера

Прокуратура Швейцарии закроет одно из дел против бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Завершенным признано расследование сделки Блаттера с Карибским футбольным союзом при продаже прав на трансляцию чемпионатов мира.

Причины закрытия дела не называются.

В 2015 году против Блаттера было открыто дело о незаконном переводе в 2011 году 2 миллионов швейцарских франков тогдашнему главе УЕФА Мишелю Платини. Оба были отстранены от футбола на 8 лет, впоследствии дисквалификации были сокращены до шести решением апелляционного комитета ФИФА, а после апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне отстранение Платини было сокращено до четырех лет.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год.