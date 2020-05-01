Президента федерации футбола Гаити обвиняется в изнасилиовании футболисток

Президент федерации футбола Гаити Ив Жан-Барт обвиняется в сексуальных надругательствах над юными футболистками в национальном учебном центре страны. Предполагается, что инциденты произошли в течение последних пяти лет. Барт, известный как «Даду», отвергает обвинения.

— Там работает женщина, которая оказывает давление на девушек, чтобы они занимались сексом с Даду, — сказала одна из предполагаемых жертв в интервью газете The Guardian.