Президент УЕФА выразил соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте, сообщает пресс-служба УЕФА.

UEFA President Aleksander ?eferin has issued the following words after Tuesday's tragic incident in Lebanon:



«Our thoughts and prayers are with the people of Beirut as they search for survivors and mourn the loss of so many lives in yesterday's devastating explosion.» — UEFA (@UEFA) August 5, 2020

В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин.

Взрыв стал самым мощным в ливанской истории. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.