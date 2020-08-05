Президент УЕФА выразил соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте
14:42
Президент УЕФА Александер Чеферин выразил соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте, сообщает пресс-служба УЕФА.
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин.
Взрыв стал самым мощным в ливанской истории. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
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