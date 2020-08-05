Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Президент УЕФА выразил соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте

14:42
Взрыв в Бейруте. Фото AFP
Взрыв в Бейруте. Фото AFP
Теги:

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте, сообщает пресс-служба УЕФА.

В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин.

Взрыв стал самым мощным в ливанской истории. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир