Президент УЕФА рассказал, почему была создана Лига конференций
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему был создан новый клубный турнир — Лига конференций УЕФА.
«Мы хотим сделать наши турниры более инклюзивными — дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские трофеи.
Вот почему мы создали Лигу конференций УЕФА. В состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, и важно дать клубам из как можно большего числа ассоциаций шанс продлить выступление в Европе на как можно более долгий срок», — цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА.
В турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.
Участники постараются пробиться в групповой этап, на котором будет восемь групп по четыре клуба, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. После группового этапа пройдут стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, который состоится 25 мая 2022 года в Тиране.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0269-125a0e4d347b-8f209b49ef16-1000--%D1%83%D0%B5%D1%84%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8
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