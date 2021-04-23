Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в вопросе Суперлиги его организацию поддерживают практически все клубы Европы. УЕФА против создания европейской Суперлиги.

«Многое произошло за 24 часа, которые прошли после конгресса. Но я ожидаю еще больше новостей к пятнице. Думаю, что те, кто говорят об абсолютном спокойствии в этой ситуации, врут. Они оказались в очень сложном положении, а не УЕФА, на стороне которого 235 из 247 клубов. Хотя... Уже 244. Все они с нами. Вчера я получил сообщения со словами поддержки буквально от каждого клуба Европы. Так что теперь мы ждем, когда все осознают свои ошибки и пострадают от последствий. Мы поговорим об этом на следующей неделе», — цитирует The Athletic Чеферин.

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.

21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».