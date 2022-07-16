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Сегодня, 04:51

Президент «Торонто» объяснил, почему клуб подписал Бернардески

Евгений Козинов
Корреспондент
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Федерико Бернардески.
Фото Global Look Press

Президент «Торонто» Билл Мэннинг прокомментировал переход полузащитника Федерико Бернардески. Итальянец подписал контракт до 2026 года.

«Мы очень рады добавить Федерико в нашу команду. Считаем, что как игрок и человек, он именно то, кто нам нужен прямо сейчас, как на поле, так и в раздевалке. Федерико зарекомендовал себя как чемпион и лидер в «Ювентусе» и сборной Италии», — цитирует пресс-служба клуба Мэннинга.

Федерико Бернардески. Бернардески подписал контракт с «Торонто» из МЛС

В прошедшем сезоне Бернардески сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Федерико Бернардески
ФК Торонто
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