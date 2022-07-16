Президент «Торонто» объяснил, почему клуб подписал Бернардески

Президент «Торонто» Билл Мэннинг прокомментировал переход полузащитника Федерико Бернардески. Итальянец подписал контракт до 2026 года.

«Мы очень рады добавить Федерико в нашу команду. Считаем, что как игрок и человек, он именно то, кто нам нужен прямо сейчас, как на поле, так и в раздевалке. Федерико зарекомендовал себя как чемпион и лидер в «Ювентусе» и сборной Италии», — цитирует пресс-служба клуба Мэннинга.

В прошедшем сезоне Бернардески сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.