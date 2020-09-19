Президент «Славии» объявил, что команду возглавит Тарханов
Президент «Славии» Венцеслав Стефанов объявил, что главный тренер «Енисея» Александр Тарханов возглавитл софийскую команду. Последним специалистом, работавшим с командой, был Златомир Загорчич.
— Да, Тарханов будет тренером, — цитирует Tribune.bg Стефанова. — Я объявляю об этом сейчас. Его контракт будет длиться столько, сколько он захочет. Прошу прощения за расставание со Златомиром Загорчичем, и определенно скучаю по нему. Он сказал, что нервничал, поэтому я его понимаю.
Я хочу, чтобы тренер дал возможность молодым парням играть. Поработать с ними, чтобы они играли в быстрый и динамичный футбол. То, что сделали Александр Тарханов и Иван Колев, впервые придя в команду, стало началом омоложения команды.
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https://tribune.bg/bg/sport/ventsi-stefanov-obyavi-noviya-trenyor-na-slaviya/