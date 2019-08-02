Президент "Сан-Паулу": "Однажды сказал Дани Алвесу, что он будет играть за наш клуб"

Президент "Сан-Паулу" Карлос Альберту Баррос Силва рад подписанию контракта с защитником Дани Алвесом. 36-летний бразилец заключил соглашение до декабря 2022 года.

– Дани Алвес – один из ведущих игроков в мире, уважаемый за его огромный профессионализм, решимость и бесконечную жажду до титулов и побед, – цитирует пресс-служба клуба Барроса Силву. – Он также является социально активным гражданином, преданным нашей стране. Поэтому "Сан-Паулу" выиграл на всех возможных фронтах, подписав этого игрока. Однажды я сказал Даниэлю, что он будет играть в "Сан-Паулу", клубе его сердца. Сейчас я испытываю огромную радость и гордость, что сдержал обещание.

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