Президент мексиканской лиги заразился коронавирусом

Пресс-служба мексиканской лиги опубликовала обращение президента организации Энрике Бонилла, который сдал положительный тест на коронавирус.

«Пока что, несмотря на проведенные анализы, у меня нет серьезных симптомов, и я останусь на карантине, как указано министерством здравоохранения. Конечно, я в курсе ситуации, в которой находится наша страна, а также альтернатив и возможных решений для разрешения возникающей ситуации. Уверяю вас, я буду действовать со всей ответственностью», — говорится в тексте.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется