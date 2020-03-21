Президент «Интернасионала» заразился коронавирусом

Президент «Интернасионала» Марсело Медейрос сообщил, что у него был обнаружен коронавирус. Сейчас руководитель клуба будет находиться на карантине.

«Друзья, я получил результат теста, который подтверждает, что у меня COVID-19. Следуя протоколам, указанным учреждениями здравоохранения, я буду оставаться в изоляции в течение следующих 14 дней. Все профилактические меры уже приняты с семьей, друзьями и другими членами клуба», — написал Мадейрос в Twitter.

Amigos e amigas, recebi o resultado do teste que confirma que estou com COVID19. Seguindo os protocolos indicados pelos ?rg?os de sa?de, seguirei em isolamento pelos pr?ximos 14 dias. Todas as medidas preventivas j? foram adotadas com familiares, amigos e demais membros do Clube. — Marcelo Medeiros (@medeirosinter) March 20, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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