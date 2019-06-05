Президент ФИФА впервые был избран аплодисментами

Президент ФИФА Джанни Инфантино переизбран на новый срок, до 2023 года. Он был единственным кандидатом на выборах. Впервые в истории конгресс ФИФА избрал главу организации не голосованием, а аплодисментами.
Процедура аккламации (публичного выражения поддержки) в случае участия в выборах одного кандидата была утверждена на конгрессе ФИФА сегодня.
Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, сменив отстраненного от футбольной деятельности Зеппа Блаттера.
Gianni #Infantino rieletto presidente della Fifa fino al 2023 @SkySport pic.twitter.com/gwI7ZPxNBY— Alessandro Alciato (@AAlciato) 5 июня 2019 г.
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