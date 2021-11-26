Президент ФИФА Инфантино реализовал пенальти в товарищеском матче за сборную Египта. Видео

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил Египет и принял участие в торжественном открытии нового офиса египетской федерации футбола.

Также в этот день состоялся товарищеский матч, в котором принял участие и сам Инфантино. Он отметился победным голом с пенальти.

«Мне было приятно присутствовать на праздновании столетия Египетской футбольной ассоциации в присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино и президента КАФ Патриса Моцепе», — написал после игры в Twitter голкипер Эссам аль-Хадари, пропустивший гол от Инфантино.