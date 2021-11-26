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Президент ФИФА Инфантино реализовал пенальти в товарищеском матче за сборную Египта. Видео

05:59
Джанни Инфантино и Эссам аль-Хадари. Фото Twitter
Джанни Инфантино и Эссам аль-Хадари. Фото Twitter
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Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил Египет и принял участие в торжественном открытии нового офиса египетской федерации футбола.

Также в этот день состоялся товарищеский матч, в котором принял участие и сам Инфантино. Он отметился победным голом с пенальти.

«Мне было приятно присутствовать на праздновании столетия Египетской футбольной ассоциации в присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино и президента КАФ Патриса Моцепе», — написал после игры в Twitter голкипер Эссам аль-Хадари, пропустивший гол от Инфантино.

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Евгений Козинов все материалы автора
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