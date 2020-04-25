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Президент Федерации футбола Эквадора снят со своего поста

11:34
Федерация футбола Эквадора. Фото fef.ec.
Федерация футбола Эквадора. Фото fef.ec.
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Совет директоров Федерации футбола Эквадора принял решение снять с должности президента организации Франсиско Эгаса за нарушения правил работы, сообщает Marca.

Шести из девяти членов совета директоров решили, что организацию должен возглавить вице-президент Хайме Эстрада.

Эгаса обвинили в перерасходе средств федерации. Организация выделила 4 миллиона долларов на подписание контракта с тренером Йорди Кройфом, который в январе возглавил сборную Эквадора, и Антонио Кордоном, занявшим пост спортивного директора. В итоге решение совета директоров не было выполнено и на контракты было потрачено почти 6 миллионов долларов.

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