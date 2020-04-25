Президент Федерации футбола Эквадора снят со своего поста

Совет директоров Федерации футбола Эквадора принял решение снять с должности президента организации Франсиско Эгаса за нарушения правил работы, сообщает Marca.

Шести из девяти членов совета директоров решили, что организацию должен возглавить вице-президент Хайме Эстрада.

Эгаса обвинили в перерасходе средств федерации. Организация выделила 4 миллиона долларов на подписание контракта с тренером Йорди Кройфом, который в январе возглавил сборную Эквадора, и Антонио Кордоном, занявшим пост спортивного директора. В итоге решение совета директоров не было выполнено и на контракты было потрачено почти 6 миллионов долларов.