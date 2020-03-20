Президент бразильского «Интернасионала» заразился коронавирусом

Президент бразильского «Интернасионала» Марселу Медейрос сообщил, что заразился коронавирусом.

— Друзья, я получил результат теста, который подтверждает, что у меня есть COVID-19, — написал Медейрос в Twitter. — В соответствии с правилами органов здравоохранения, я буду оставаться на карантине в течение следующих 14 дней.

Все профилактические меры уже приняты с семьей, друзьями и другими членами клуба. Я благодарен за сотни сообщений, которые получил за последние дни. Давайте решать эту проблему вместе и спокойно.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 246 275 человек. Умерших — 10 038, выздоровевших — 86 036. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.?