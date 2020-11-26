Президент Аргентины прибыл на прощание с Марадоной

На церемонию прощания со знаменитым футболистом Диего Марадоной прибыл президент Аргентины Альберто Фернандес, сообщает La Nacion. Его сопровождает первая леди страны Фабиола Яньес. Указано, что они прибыли на вертолете.

Также сообщается, что доступ на церемонию прощания был временно приостановлен во время того, как туда зашел президент. В это время в президентском дворце также находились родственники Марадоны.

Церемония проходит в «Каса Росада» — президентском дворце, находящемся в Буэнос-Айресе. Она началась в 12.00 по местному времени и будет продолжаться 48 часов. Диего Марадона умер вчера, 25 ноября в возрасте 60 лет.