Президент Аргентины попрощался с Марадоной

Президент Аргентины Альберто Фернандес посетил церемонию прощания со знаменитым футболистом Диего Марадоной. Видео опубликовал Twitter ChiriguitoLatino. Глава государства подошел к гробу и положил сверху футболку «Архентинос Хуниорс» — первого клуба Марадоны.

?? Momento hist?rico para Argentina:



El Presidente Alberto Fern?ndez despide a Maradona en Casa Rosada, con una camiseta de Argentinos Juniors y el pa?uelo de las Madres de Plaza de Mayo. pic.twitter.com/nj2pHWcSGe — ChiringuitoLatino (@chirilatino) November 26, 2020

Президента сопровождала первая леди страны Фабиола Яньес. Они прибыли на церемонию на вертолете. Церемония проходит в «Каса Росада» — президентском дворце, находящемся в Буэнос-Айресе. Все желающие попрощаться со знаменитым игроком могут сделать это в ближайшие 48 часов.

Ранее стало известно, что во время церемонии прощания произошли беспорядки.

На церемонии прощания с Диего Марадоной начались беспорядки.

Диего Марадоне было 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Знаменитый футболист стал чемпионом мира в 1986 году.