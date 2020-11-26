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Президент Аргентины попрощался с Марадоной

18:59
Президент Аргентины Альберто Фернандес и Диего Марадона. Фото Twitter
Президент Аргентины Альберто Фернандес и Диего Марадона. Фото Twitter
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Президент Аргентины Альберто Фернандес посетил церемонию прощания со знаменитым футболистом Диего Марадоной. Видео опубликовал Twitter ChiriguitoLatino. Глава государства подошел к гробу и положил сверху футболку «Архентинос Хуниорс» — первого клуба Марадоны.

Президента сопровождала первая леди страны Фабиола Яньес. Они прибыли на церемонию на вертолете. Церемония проходит в «Каса Росада» — президентском дворце, находящемся в Буэнос-Айресе. Все желающие попрощаться со знаменитым игроком могут сделать это в ближайшие 48 часов.

Ранее стало известно, что во время церемонии прощания произошли беспорядки.

На церемонии прощания с Диего Марадоной начались беспорядки.

Диего Марадоне было 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Знаменитый футболист стал чемпионом мира в 1986 году.

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