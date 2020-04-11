Премьер-министр Словении раскритиковал Чеферина за отношение к коронавирусу

Премьер-министр Словении Янез Янша в резкой форме ответил президенту УЕФА Александеру Чеферину. Ранее Чеферин обвинил правительства стран в недостаточных мерах в борьбе с коронавирусной инфекцией.

— Из-за концертов и футбольных матчей в Италии и Испании вирус быстро распространился по всей Европе, в результате чего десятки людей умирают и будут продолжать умирать, — цитирует Svet24 Яншу. — Некоторые концерты и игры не были отменены из-за жадности к деньгам, даже после того, как ВОЗ с большой задержкой объявила о пандемии.

Матч между «Аталантой» и «Валенсией» был биологической бомбой. Предупреждения оказалось недостаточно, чтобы УЕФА остановил турниры. Они заботятся только о деньгах.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 760 853 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 104 644 человека, выздоровело — 395 647.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.