Премьер-министр Польши поручил возобновить чемпионат страны по футболу к концу мая

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предоставил программу по возобновлению массовых спортивных мероприятий, прерванных из-за пандемии коронавируса. Программа состоит из пяти этапов, ее реализация займет около месяца.

— В этом году должны были пройти Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу, но коронавирус спутал все планы, — приводит Super Express слова Моравецкого. — Кроме того, вирус забрал у нас радость занятия спортом. Спорт — это здоровье, но не стоит забывать, что это еще и очень важная часть нашей национальной экономики. Это та часть жизни, с которой нам нужно иметь дело и осознавать важность того, что она необходима при возвращении к нормальному ритму жизни.

Сообщается, что 4 мая в Польше будут открыты все футбольные поля, стадионы и спортивные площадки. Сначала на них смогут находиться не более 6 человек. Также, это касается школ, фитнес-клубов и бассейнов. Сообщается, что массовые мероприятия в Польше, такие, как чемпионат страны по футболу и этапы по спидвею должны будут возобновиться к концу мая.