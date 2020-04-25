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Премьер-министр Польши поручил возобновить чемпионат страны по футболу к концу мая

15:09
Национальный стадион в Варшаве. Фото "СЭ"
Национальный стадион в Варшаве. Фото "СЭ"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предоставил программу по возобновлению массовых спортивных мероприятий, прерванных из-за пандемии коронавируса. Программа состоит из пяти этапов, ее реализация займет около месяца.

— В этом году должны были пройти Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу, но коронавирус спутал все планы, — приводит Super Express слова Моравецкого. — Кроме того, вирус забрал у нас радость занятия спортом. Спорт — это здоровье, но не стоит забывать, что это еще и очень важная часть нашей национальной экономики. Это та часть жизни, с которой нам нужно иметь дело и осознавать важность того, что она необходима при возвращении к нормальному ритму жизни.

Сообщается, что 4 мая в Польше будут открыты все футбольные поля, стадионы и спортивные площадки. Сначала на них смогут находиться не более 6 человек. Также, это касается школ, фитнес-клубов и бассейнов. Сообщается, что массовые мероприятия в Польше, такие, как чемпионат страны по футболу и этапы по спидвею должны будут возобновиться к концу мая.

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