Правила завершения клубного сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса

УЕФА, Ассоциация европейских клубов, европейские лиги и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO Europe) подписали общее соглашение, касаемо завершения сезона-2019/20, информирует сайт УЕФА.

Это сделано в связи с распространением коронавируса и приостановкой всех национальных чемпионатов.

Были приняты следующие обязательства в отношении клубных соревнований:

— завершить все внутренние и европейские соревнования к концу настоящего спортивного сезона — не позднее 30 июня 2020 года (если ситуация улучшиться, а возобновление игр будет опрадвано).

— возможные ограничения или пропуски существующих дат матчей может привести к тому, что матчи национальных лиг будут проходить среди недели, а клубные матчи под эгидой УЕФА — в выходные.

— возможные изменения в квалификации Лиги чемпионов-2020/21 и Лиги Европы- 2020/21 в случае позднего завершения спортивного сезона-2019/2020 (после 30 июня 2020 года).