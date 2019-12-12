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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Последний двукратный до эпохи Месси и Роналду. 17 лет назад Роналдо получил второй «Золотой мяч»

19:36

Сегодня исполнилось 17 лет с момента получения бразильцем Роналдо «Золотого мяча"-2002. Нападающий «Реала» и сборной Бразилии набрал в голосовании 169 очков, опередив на 14 баллов своего одноклубника и соотечечественника Роберто Карлоса.

Этот «Золотой мяч» стал вторым в карьере Роналдо, первый он получил в 1997 году. Он стал последним футболистом, сумевшим дважды выиграть эту награду до начала эпохи Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец и португалец с 2008 по 2019 год на двоих выиграли 11 «Золотых мячей» из 12.

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