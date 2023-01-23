Сантуша представят в качестве главного тренера сборной Польши завтра

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша подтвердил подписание контракта с бывшим главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем. Официальная презентация специалиста в качестве наставника национальном команды Польши состоится завтра.

Сообщалось, что с Сантушем будет заключен контракт до 2026 года.

На чемпионате мира-2022 Португалия под его руководством дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1).

Контракт Сантуша был рассчитан до 2024 года, но стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Он возглавлял команду с 2014 года. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.

Бывший главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич покинул свой пост 31 декабря 2022 года.

На ЧМ-2022 сборная Польши вышла из группы, где играла против Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. В 1/8 финала турнира поляки проиграли Франции (1:3) и покинули мировое первенство.