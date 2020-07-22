«Порту» вручил Касильясу медаль за победу в чемпионате. Вратарь ни разу не выходил на поле

Голкипер «Порту» Икер Касильяс получил медаль за победу в чемпионате Португалии сезона-2019/20. Испанец был вынужден завершить карьеру в прошлом году из-за проблем с сердцем.

«Мы живем с большой интенсивностью. Иногда не ценим некоторые вещи. Ты смотришь по сторонам и не видишь, что у тебя перед глазами. Обратите внимание. Проанализируйте, если хотите. Конечно, вы увидите что-то. У меня нет слов, чтобы поблагодарить всех моих коллег за детали вручения мне этой медали. Конечно, это похоже на простой жест, но для меня это не так. «Порту» — топ!» — написал Касильяс в Instagram.