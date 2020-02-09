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«Порту» прервал победную серию «Бенфики» из пяти матчей, команды забили пять голов

01:39
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«Порту» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Португалии победил «Бенфику» — 3:2. В составе хозяев забили Сержиу Оливейра и Алекс Теллес, также защитник гостей Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота. У «орлов» дубль оформил Винисиус.

«Бенфика» с 54 очками занимает первое место в турнирной таблице. Прервалась ее победная серия из пяти матчей. «Порту» (50) — второй. У «драконов» три выигрыша кряду.

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